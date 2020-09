David Attenborough, que há poucos dias criou uma conta no Instagram, batendo desde logo um recorde de seguidores batido pela atriz Jennifer Aniston, falou sobre a sua colaboração com Björk, em 2013.

"Tenho de ser sincero e admitir que não gosto muito da música dela", afirmou o veterano ao NME. "Mas quando trabalhei com a Björk, encarei o interesse dela por mim como um grande elogio intelectual".

"É uma pessoa muito original e disse coisas muito simpáticas. A música dela é estranha, mas muito original!", afirmou David Attenborough, elogiando a preocupação de Björk com a relação entre seres humanos e mundo natural.

"Não sei se é por ser islandesa, mas talvez seja por isso que tem uma relação [diferente] com a Natureza", acredita o mítico naturalista e comunicador, que este ano lançou o documentário "A Life On Our Planet", na Netflix.

Recorde aqui algumas imagens do encontro entre David Attenborough e Björk, para um documentário do britânico Channel 4.