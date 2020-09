Selma Uamusse colaborou com os brasileiros Caramelows na canção 'Pote de Cores'.

"As saudades do Brasil a serem salvas pela música... Feliz em saber que o 'Pote de Cores', essa colaboração cheia de cor com os Caramelows que foi lançada no dia 24, está na hotlist da revista Rolling Stone Brasil", congratulou-se Selma Uamusse nas suas redes sociais.

Numa lista de temas a escutar, a Rolling Stone Brasil incluiu 'Pote de Cores' e escreveu: "Com uma homenagem ao pagode baiano, a banda paulista Caramelows se une à cantora moçambicana Selma Uamusse para gravar 'Pote de Cores', o novo single do grupo desta nova fase, como banda solo e com vozes convidadas".

"A percussão e sopros chegam primeiro em 'Pote de Cores'. E, enfim, aparece a voz de Selma, um espetáculo. Quando tudo se une, a canção se torna ritualística, dançante. Impossível segurar o quadril com uma música que usa o olhar feminino e o pote, do título da canção, é a representação do útero".

Ouça aqui 'Pote de Cores':