Os Metallica doaram 250 mil dólares (213 mil euros) a várias organizações de ajuda no combate aos incêndios que têm lavrado na Califórnia e na Costa Oeste dos Estados Unidos.

A doação partiu da All Within My Hands, fundação criada pela banda que tem contribuído para várias causas desde 2017.

"Queremos pedir-vos que se juntem a nós no apoio àqueles que mais precisam, e aos nossos socorristas, doando dinheiro, alimentos não-perecíveis, roupa ou outros materiais, ou cedendo o vosso tempo para voluntariado ou para providenciar alojamento seguro e temporário. Tudo ajuda", escreveu a banda nas redes sociais.