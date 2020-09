Morreu Brent Young, o baixista original dos Trivium. Tinha 37 anos.

A notícia da sua morte foi avançada pelo vocalista e guitarrista Matt Heafy, sem que tenham sido reveladas as causas da mesma.

"Vivemos anos maravilhosos com o Brent: na cena da Flórida, nas gravações da maqueta 'Blue' e do 'Ember to Inferno', na nossa primeira mini-digressão pela Europa e na primeira digressão pelos EUA", escreveu Heafy no Instagram.

"Só temos recordações incríveis de uma pessoa maravilhosa. Os nossos votos de pesar vão para a família e amigos do Brent".

Em 2017, Brent Young formou os BlackNova, juntamente com Travis Smith, ex-baterista dos Trivium. O seu primeiro single, 'Eclipse from Within', foi lançado nesse mesmo ano.