Pedro Abrunhosa comentou, em entrevista ao Sapo 24, a realização de concertos em tempos de pandemia de covid-19.

"O público deve começar a pensar nesta situação: nós já fizemos dezenas de espetáculos. Até agora, não houve um único surto [decorrente] desses espetáculos. Pelo contrário: as distâncias são muito seguras, tenho um protocolo de saída em que peço às pessoas para saírem uma a uma, enquanto eu fico a tocar no palco — no final, a sala está completamente vazia e os músicos continuam a tocar no palco. Isso tem contribuído para uma grande segurança", argumenta Pedro Abrunhosa.

Na mesma entrevista, o músico afirma que a iniciativa dos espetáculos que tem dado tem partido dos "privados", referindo porém que "tem havido, de algumas autarquias, também essa preocupação — as de Faro e de Gaia e, neste momento, também a de Lisboa".

Para Pedro Abrunhosa, "os artistas não podem esperar que as autarquias e o Governo venham em seu socorro. Compete aos artistas marcar as salas, pôr bilhetes à venda e vender os bilhetes. Isso chama-se economia de mercado. Nesse sentido, dei instruções para marcar uma digressão inteira minha, comigo sozinho ao piano, mas em que eu vou à bilheteira, como é lógico: sou empresário, gosto de arriscar, e não tenho medo do meu 'produto', neste caso a minha música".

Pedro Abrunhosa deu, no passado mês de maio, um concerto drive-in em Ansião, Leiria. Recorde abaixo as fotos.