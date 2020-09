Kanye West viajou até ao Haiti, onde se encontrou com o presidente daquele país, Jovenel Moïse.

O músico não revelou publicamente os motivos que levaram à sua viagem, mas vários relatos dão conta de que Kanye pretende construir uma cidade no Haiti.

Antes de viajar, Kanye partilhou um trecho de uma canção nova, 'Believe What I Say', que conta com um sample de Lauryn Hill: