O festival Super Bock em Stock, que se realiza habitualmente em várias salas nas imediações da Avenida da Liberdade, em Lisboa, não se vai realizar este ano, devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19.

Segundo a promotora Música no Coração, a decisão foi tomada tendo em conta a restrição de circulação de artistas internacionais e a lotação reduzida das salas de espetáculos.

Já há, porém, uma data para a edição de 2021 do Super Bock em Stock: 19 e 20 de novembro.



A 18 e 19 de dezembro deste ano, entretanto, a Música no Coração organiza na Altice Arena, em Lisboa, o evento Rádio SBSR.FM Em Sintonia, com Capitão Fausto, Papillon e B Fachada, entre outros. Saiba mais aqui.