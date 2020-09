Max Ehrich, ex-noivo de Demi Lovato, diz ter sabido do final da relação pelos tabloides. "Imaginem descobrir que a vossa relação tinha chegado ao fim por um tabloide enquanto estavam a meio das filmagens de um filme biográfico sobre um pastor de uma igreja cristã", escreveu o ator nas redes sociais.

"Estava no plateau do meu novo filme, 'Southern Gospel', com a equipa e colegas atores ao meu lado. Eles viram-me, literalmente, a pegar no telefone onde depois abri a página de um tabloide", explica o ator, "é a verdade de como eu descobri que o meu noivado tinha chegado ao fim. Foram as pessoas do meu filme que me ajudaram a entrar na personagem novamente para poder continuar a trabalhar".

Lovato ainda não desmentiu oficialmente as alegações de Ehrich, mas uma fonte próxima da artista garante que não foi assim que as coisas se passaram: "a Demi avisou o Max que a relação deles tinha chegado ao fim e que essa informação ia sair na imprensa". Outra fonte próxima da artista garante ao site E! News que o ator está a mentir, "a Demi disse-lhe antes. Ele está apenas a tentar manter-se relevante. A família dela acha que ele é louco e está muito feliz por ela ter tomado esta atitude".

Recorde-se que a cantora e o ator tinham ficado noivos em julho. A notícia da separação chegou na semana passada, com a revista People a escrever que a decisão tinha sido "difícil" mas mútua: "eles decidiram separar-se e concentrar-se nas suas respetivas carreiras", disse, então, uma fonte próxima do ex-casal.