Lars Ulrich deu uma entrevista à revista Vulture, onde revelou qual a canção dos Metallica de que menos gosta.

O baterista elegeu 'Eye of the Beholder', retirada a "...And Justice For All", afirmando que não a quer voltar a ouvir. "É muito forçada", justificou.

"É como se tivesse dois ritmos diferentes. 4/4 na introdução e nos versos, e os coros parecem uma valsa. Soa literalmente a dois mundos a chocarem um contra o outro. É muito estranho", contou.

Mas, acrescentou, "não há muito que eu possa fazer em relação a isso". E ainda revelou: "não ouço muita música dos Metallica".

"Sou demasiado analítico" em relação aos detalhes, disse. "É impossível, para mim, ouvir uma canção dos Metallica sem perguntar como está a mistura ou o som da guitarra, sem dizer que a voz ou o baixo estão muito altos".