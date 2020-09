Sacha Baron Cohen já terminou as gravações da sequela de "Borat", de 2006, e já se conhece o título do filme: "Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan".

"Mikhael Pence" é uma referência ao polémico vice-presidente dos Estados Unidos de Donald Trump, Mike Pence. Corre também o rumor que participará no filme o ex-mayor de Nova Iorque, Rudy Giuliani e que a história abordará também a relação de Trump com o falecido consultor financeiro - condenado por abusos sexuais - Jeffrey Epstein.

De acordo com o website The Film Stage, o título foi registado no Sindicato de Guionistas dos Estados Unidos. Cohen é o autor do guião, juntamente com Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman e Lee Kern.

Ainda não se sabe qual a data de lançamento do novo "Borat", nem se se estreará nas salas de cinema. Existe a possibilidade de, devido à pandemia, o filme ser colocado numa qualquer plataforma de streaming.