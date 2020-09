Luísa Sobral recordou, no podcast Posto Emissor, um episódio que viveu quando, há alguns anos, foi tocar a Israel: "Dei um workshop de escrita e houve uma senhora que disse 'não sei porquê, quando canta em português não percebo nada mas sinto muito mais do que quando canta em inglês. Naquela altura fiquei, ‘fogo, maior parte do que eu canto é em inglês, então ela quase que não sente nada’".

"A verdade é que, hoje em dia, só canto em português e sinto que isso não é nada um problema para a relação que tenho com as pessoas. Pelo contrário”. Ouça a partir dos 30’52.

Luísa Sobral regressa aos palcos a 6 de outubro para um concerto no Teatro da Trindade, em Lisboa. O espetáculo servirá de encerramento ao ciclo de "Rosa", o seu mais recente álbum, e a artista promete apresentar algumas novidades.

Entre 16 e 19 de outubro sobe ao palco do Coliseu do Porto, junto com António Zambujo, César Mourão e Miguel Araújo, para os Desconcertos.