Billy Corgan esteve à conversa com o radialista Zane Lowe, da Apple Music, onde confessou a sua paixão pelo "mundo musical" de hoje, tecendo rasgados elogios a estrelas pop como Halsey e Lady Gaga.

O líder dos Smashing Pumpkins admitiu que "sempre sonhou" com o momento em que os artistas pop derrubam barreiras, como Halsey o tem feito com a sua sonoridade alternativa, e Gaga com o álbum country "Joanne".

"Entrámos nesse mundo musical com que sonhei", afirmou. "Os artistas devem explorar todos os espaços, e se forem talentosos o suficiente, consegui-lo-ão".



Para Corgan, esta é "uma oportunidade tremenda de construir, juntos, o perfeito mundo da música", a escassas semanas das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

"Ou então continuamos como estamos e repetimos aqueles livros de história que também li, que acabam com coisas muito estranhas a acontecer", rematou.