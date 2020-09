O ator Vin Diesel, uma das estrelas da saga "Velocidade Furiosa" e conhecido pelos seus papéis em filmes como "As Crónicas de Riddick" e "xXx - Missão Radical", lançou esta semana o seu primeiro single.

'Feel Like I Do', canção com uma sonoridade eletrónica e de dança, foi editada através da Palm Tree Records, fundada pelo produtor norueguês Kygo.

A canção foi composta em parceria com Petey Martin e mereceu uma chamada de atenção por parte de Vin Diesel, nas redes sociais:

"Há muito tempo que ando a prometer lançar música. Fui encorajado por vocês a sair da minha zona de conforto. Obrigado por acreditarem em mim, espero deixar-vos orgulhosos", escreveu.

Ouça aqui o primeiro single da carreira de Vin Diesel: