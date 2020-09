A revista Rolling Stone atualizou a sua lista dos 500 melhores álbuns de sempre, acrescentando 154 novas entradas.

À lista original, publicada pela primeira vez em 2003 e reformulada em 2012, a revista acrescentou trabalhos de nomes como Beyoncé, Lana Del Rey ou Kendrick Lamar, com o objetivo de refletir aquilo que de melhor se fez na música no século XXI e tornar, também, a lista mais inclusiva.

Uma das grandes mudanças efetuadas prende-se com a primeira posição da lista: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", dos Beatles, foi destronado por "What's Going On", de Marvin Gaye.

Houve também espaço para alguns "saltos" na tabela, como aqueles protagonizados por "The Miseducation of Lauryn Hill" (da 314ª para a 10ª posição) e por "Nevermind" (da 17ª para a 6ª).

Confira aqui o top 20 da lista dos 500 melhores álbuns de sempre para a Rolling Stone:

1. Marvin Gaye – What’s Going On

2. The Beach Boys – Pet Sounds

3. Joni Mitchell – Blue

4. Stevie Wonder – Songs in the Key of Life

5. The Beatles – Abbey Road

6. Nirvana – Nevermind

7. Fleetwood Mac – Rumours

8. Prince and the Revolution – Purple Rain

9. Bob Dylan – Blood on the Tracks

10. Lauryn Hill – The Miseducation of Lauryn Hill

11. The Beatles – Revolver

12. Michael Jackson – Thriller

13. Aretha Franklin – I Never Loved a Man the Way I Love You

14. The Rolling Stones – Exile on Main Street

15. Public Enemy – It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back

16. The Clash – London Calling

17. Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy

18. Bob Dylan – Highway 61 Revisited

19. Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly

20. Radiohead – Kid A