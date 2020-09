Ian Svenonius, vocalista das bandas punk Nation of Ulysses e Chain and the Gang, editou em 2015 um livro onde critica duramente os mass media e que conhece, agora, tradução para português.

"Censura Já!!", disponível através da editora Chili Com Carne, já se encontra disponível nas bancas e pretende mudar a forma como se encara a sociedade de hoje.

"Precisamos de censura. Censura para impedir que a rádio expele o seu vómito imparável. Censura à “imprensa livre”, a qual cria uma versão dos eventos mundiais fantasiada e o enquadramento intelectual para assassínios em massa. Censura aos livros que fazem o mesmo que a imprensa: livros de memórias de figuras políticas e celebridades que deveriam estar presas em vez de aparecerem nos circuitos literários", pode ler-se.

Para além do seu currículo na música, Svenonius tem também vários livros de crítica cultura e social publicados, como "Recognize", "The Psychic Soviet", ou Supernatural Strategies for Making a Rock 'n' Roll Group.

O seu último álbum com os Chain and the Gang, "Best of Crime Rock", data de 2017.