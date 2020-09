O cantor norte-americano Aaron Carter, irmão de Nick Carter (Backstreet Boys), iniciou recentemente uma carreira na pornografia.

Aaron juntou-se ao website para adultos CamSoda, onde partilha vídeos em direto que envolvem não só nudez e sexo como também música, dança e até sessões de perguntas e respostas com os fãs.

O primeiro direto privado do cantor no CamSoda, no início deste mês, foi aliás o mais visto de sempre naquele website, que já leva seis anos de existência.

Para além deste, Aaron criou ainda uma conta oficial no website OnlyFans, onde cobra 27 dólares por mês para se ter acesso aos seus conteúdos pornográficos.

O cantor foi notícia em 2019 após o seu irmão ter obtido, em tribunal, uma ordem de restrição contra si. Segundo Nick Carter, Aaron terá ameaçado por diversas vezes a sua família, incluindo a cunhada grávida.