Tiago Cação, tour manager do músico António Zambujo, irá no próximo fim de semana percorrer o país de bicicleta com o objetivo de angariar verbas para a União Audiovisual.

No total, Tiago Cação irá percorrer mais de 700km de bicicleta, através da mítica EN2, sendo que por cada quilómetro percorrido tentará obter 10 euros em regime de crowdfunding.

A ideia é ajudar as famílias da cultura e audiovisuais mais carenciadas, para poder "dar-lhes uma digna ceia de Natal".

Não é a primeira vez que Tiago Cação faz este percurso, tendo encetado a mesma aventura em 2018, que foi documentada pelo Expresso.