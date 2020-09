Sufjan Stevens deu uma entrevista ao jornal The Guardian, a propósito do seu novo álbum, "The Ascension", editado esta sexta-feira.

Durante a entrevista, o músico recordou a sua atuação na cerimónia de 2018 dos Óscares da Academia, acompanhado por St. Vincent.

A presença de Sufjan na cerimónia deveu-se à sua nomeação para Melhor Canção Original, por 'Mystery of Love', tema presente em "Chama-me Pelo Teu Nome", de Luca Guadagnino.

No entanto, hoje, o músico descreve essa experiência como "uma das mais traumatizantes da minha vida".

"Parecia um tenebroso baile de finalistas da cientologia. [A cerimónia] representa tudo o que detesto na América e na cultura popular. Não quis ter nada a ver com esse mundo e essa cultura. Não quero estar em nenhuma sala onde haja adultos a salivar por troféus de plástico", continuou.

Recorde a atuação de Sufjan Stevens na cerimónia dos Óscares: