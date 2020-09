Os Smashing Pumpkins partilharam duas canções novas, retiradas ao seu próximo álbum, "Cyr".

'Confessions of a Dopamine Addict', sobre um viciado em dopamina, e 'Wrath' fazem parte do segundo episódio de "In Ashes", mini-série animada escrita pelo vocalista Billy Corgan.

Este segundo episódio também agirá como videoclip para 'Confessions of a Dopamine Addict', que juntamente com 'Wrath' figurará no novo álbum da banda, a sair a 27 de novembro.

O Episódio tem estreia marcada para esta sexta-feira, pelas 17h15 em Portugal continental, e poderá ser visto no YouTube.

Ouça aqui os dois temas novos: