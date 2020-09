Os Pixies partilharam esta semana um novo single, 'Hear Me Out'.

Este é o primeiro tema editado pela banda norte-americana desde "Beneath the Eyrie", álbum de 2019. Foi escrito por Black Francis em parceria com a baixista Paz Lenchantin, e conta com um vídeo realizado por Maximilla Lukacs.

'Hear Me Out' será lançado em formato 12'' no próximo dia 16 de outubro, com uma versão de 'Mambo Sun', dos T. Rex, no lado B.

Recorde-se que os Pixies têm reencontro marcado com o público português em agosto do próximo ano, altura em que atuarão no festival de Paredes de Coura.

Ouça aqui 'Hear Me Out':