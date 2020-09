Noel Gallagher insurgiu-se contra a falta de estrelas rock "a sério" na música atual e apelidou os músicos de maior sucesso do momento, como Taylor Swift e Ed Sheeran, de "porcaria".

"A música agora é estilo sem substância, disse o ex-Oasis em entrevista ao podcast "Funny How?", "estes jovens artistas são muito bonitos, com as suas tatuagens e essa porcaria toda, mas são uma mer**, não estão a dizer nada".

Depois de defender que não haverá mais artistas como David Bowie, Marc Bolan ou Freddie Mercury, "estrelas de rock como deve ser", Gallagher assumiu: "eu não me considero uma estrela rock, sou mais um escritor de canções. Refiro-me a estrelas rock à séria, excêntricas".



"Nunca mais vai haver pessoas assim porque os músicos nunca mais vão fazer esse tipo de dinheiro... Os que fazem, como o Ed Sheeran... Quero lá saber", continuou o músico, "nunca mais vai haver aviões privados ou o David Bowie a entrar na estação de Kings Cross vestido de nazi. Não vai haver nada disso porque as pessoas são intimidadas pelas redes sociais".