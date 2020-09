Marilyn Manson partilhou um vídeo para 'Don't Chase the Dead', tema retirado ao seu novo álbum, "We Are Chaos".

O vídeo, realizado por Travis Shinn, conta com a presença do ator Norman Reedus", conhecido pelo seu papel na série "The Walking Dead".

'Don't Chase the Dead' mostra Manson e Reedus a conduzir noite fora, na companhia de uma misteriosa mulher, interpretada por Lindsay Usich, namorada do músico.

Veja aqui: