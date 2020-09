Esta sexta-feira, 25 de setembro, chegam às lojas e aos serviços de streaming vários álbuns aguardados.

Depois do sucesso de “Joy As An Act of Resistance”, os Idles lançam hoje “Ultra Mono”, o seu terceiro longa-duração. Antecipado por vários singles, o álbum foi gravado em Paris e conta com a participação de Jehnny Beth, das Savages, e de Jamie Cullum, entre outros. Amanhã, sábado, pode ler no Expresso uma entrevista com Joe Talbot, vocalista dos Idles, que têm regresso marcado a Portugal para junho (Coliseu de Lisboa) e agosto (Vodafone Paredes de Coura).

Também hoje, os norte-americanos Deftones editam “Ohms”, nono álbum da sua longa carreira. O disco tem recebido críticas entusiastas e foi apresentado por dois singles, o tema-título e 'Genesis'. Os Deftones têm concerto marcado no North Music Festival, no Porto, em 2021.

Um dos grandes “heróis” do indie, Sufjan Stevens lança seu oitavo álbum de estúdio. “The Ascension” é o sucessor de “Carrie & Lowell”, editado há já cinco anos, apesar de entretanto o norte-americano ter emprestado o seu contributo a vários discos com outros artistas. 'America' foi o primeiro single:

Em Portugal, Benjamim lança hoje “Vias de Extinção”. Depois do sucesso de “1986”, um disco “a meias” com o inglês Barnaby Keen, Luís Nunes explora novas sonoridades em canções como o tema-título ou 'Incógnito', um tema “em memória das noites que deixámos na pista”. Benjamim apresenta o disco novo no Teatro Maria Matos, em Lisboa,a 26 de outubro; na Casa da Música, no Porto, a 28; no Teatro Académico Gil Vincente, em Coimbra, a 6 de novembro, e no Centro de Artes de Águeda a 5 de dezembro.

Depois de revelar uma canção por semana, Noiserv lança hoje “Uma Palavra Começada por N”, assim como o último tema deste disco, 'Sempre Rente ao Chão'. É, pode ler-se em comunicado, “a música que unifica tudo, nomeadamente através do vídeo que a retrata”. Noiserv levará o disco novo a Fafe, Castelo Branco, Ponte de Lima, Piódão, Marinha Grande, Torres Novas, Ílhavo, Póvoa de Varzim, Braga, Porto e Vila Real. Toda a informação aqui.

Dois anos depois da estreia, a fadista Sara Correia lança hoje “Do Coração”, um álbum onde canta composições de Joana Espadinha, Luísa Sobral, Jorge Cruz, Vitorino ou Diogo Clemente, que produziu o disco. Amanhã, sábado, pode ler uma entrevista no Expresso com a fadista de Marvila.

Também hoje, chegam às lojas discos novos de Thurston Moore (“By the Fire”), Will Butler, dos Arcade Fire (“Generations”) ou dos veteranos A Certain Ratio (“ACR Loco”).