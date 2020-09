Demi Lovato colocou um ponto final na sua relação com o ator Max Ehrich, mero dois meses após ser pedida em casamento.

Fonte próxima do casal revelou ao jornal US Weekly que a relação entre Lovato e Ehrich terminou, sem no entanto oferecer mais detalhes.

À revista People, uma outra fonte salientou que esta "foi uma decisão difícil". "Eles decidiram separar-se e focar-se nas suas respetivas carreiras", disse.