"I hear the sound of your guitar". É assim que começa o tema novo de Bruce Springsteen, 'Ghosts', lançado esta semana.

'Ghosts' é o segundo single retirado a "Letter to You", novo álbum do norte-americano, e é uma homenagem aos amigos que já partiram, como George Theiss (falecido em 2018).

"Letter to You", 20º álbum de Springsteen, foi gravado com a E Street Band em Nova Jérsia e tem data de lançamento marcada para o dia 23 de outubro.

Ouça aqui 'Ghosts':