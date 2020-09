Corey Taylor, dos Slipknot, diz que a sua banda continua a dar concertos como se fosse uma banda nova por estupidez. "Ainda andamos em digressão como se tivéssemos 25 anos porque somos estúpidos", admitiu o músico em entrevista ao podcast "Off Menu with Ed Gamble and James Acaster".

"Andamos para ali a correr de um lado para o outro. Já todos fomos operados pelo menos uma vez", continua, "o que é que estamos a tentar provar nesta fase da nossa carreira? 'Consigo dar um pontapé ao meu próprio rabo. Vejam só'".

Recorde-se que Taylor vai editar o seu primeiro álbum a solo, intitulado "CMFT", no dia 2 de outubro. O músico norte-americano divulgou hoje o vídeo de mais uma canção presente no disco, 'Culture Head' - veja abaixo.