Morreu a cantora e atriz francesa Juliette Gréco. A artista tinha 93 anos e as causas da sua morte não foram divulgadas, sabendo-se apenas que "morreu esta quarta-feira rodeada pelos seus familiares na sua casa, que tanto adorava".

No comunicado da família, divulgado pela agência de notícias AFP, lê-se ainda: "a vida dela foi única. Ainda estava a fazer canções francesas brilhar aos 89 anos". Foi com essa idade que a artista deu por terminada a sua carreira, na sequência de um AVC.

Gréco nasceu em 1927 e antes ainda de iniciar o seu percurso nas artes foi presa pelos nazis num campo de concentração, durante a II Guerra Mundial. Depois de libertada, criou nome nos cabarés parisienses, tornando-se musa de escritores como Jean-Paul Sartre ou Albert Camus.

Cantou em francês e em alemão, gravou com artistas como Jacques Brel ou Serge Gainsbourg e teve como maiores sucessos a balada 'Sous Le Ciel de Paris' e 'La Javanaise'. No cinema, trabalhou com Jean Cocteau e Orson Welles e manteve uma relação amorosa com o trompetista Miles Davis.