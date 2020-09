Chance The Rapper comparou o vindouro disco de Justin Bieber, no qual participa, a "Off the Wall", um dos álbuns mais celebrados de Michael Jackson. "O teu álbum é tão bom. Tem alguma da melhor música que eu já ouvi. Ponto final. Lembra-me de quando o Michael Jackson fez o 'Off the Wall'. É tão inovador", disse o rapper.

Estas declarações surgem depois de o próprio Bieber dizer que o sucessor de "Changes", editado no início deste ano, inclui alguma da melhor música que fez até hoje. A dupla colaborou recentemente no single 'Holy', que deverá integrar o novo longa-duração do cantor canadiano.