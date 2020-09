A Disney adiou as estreias de "Viúva Negra" e "West Side Story" para 2021, devido à pandemia.

O filme da Marvel, que conta com Scarlett Johansson no papel principal, tinha data de estreia marcada para o dia 6 de novembro, mas agora só chegará aos cinemas a 7 de maio.

Filmes como "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" e "The Eternals", também do universo Marvel, foram igualmente adiados: para 9 de julho e 5 de novembro, respetivamente.

Quanto à versão de Steven Spielberg de "West Side Story", será adiada por um ano, de 18 de dezembro de 2020 para 10 de dezembro de 2021.