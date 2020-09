Elton John adiou a etapa norte-americana da sua digressão de despedida para 2022, devido à pandemia da Covid-19.

O músico ainda tem agendados para 2021 vários concertos na Europa, mas os Estados Unidos só poderão vê-lo, pela última vez, a partir de janeiro de 2022.

A digressão "Farewell Yellow Brick Road" irá reiniciar-se a 19 de fevereiro de 2021, em Auckland, Nova Zelândia, chegando à Europa no dia 1 de setembro do mesmo ano, com um espetáculo em Berlim. Portugal não se encontra contemplado.