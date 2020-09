Jonathan Davis deu uma entrevista ao podcast "Wide Ride!", onde falou do seu passado com as drogas.

O vocalista dos Korn foi viciado em metanfetaminas, durante os primeiros anos da banda e até final dos anos 90.

"Estou há 22 anos sóbrio. É uma loucura", afirmou. "Comecei a consumir metanfetaminas quando me mudei para Huntington. Há muita droga lá". 'Helmet In the Bush', canção presente no álbum de estreia dos Korn é, aliás, sobre o seu vício.

Após o lançamento de "Follow the Leader", em 1998, David decidiu largar as drogas, apontando as longas digressões como motivo.

"Fiquei sóbrio assim que acabámos o nosso terceiro álbum. Parei de consumir metanfetaminas quando começámos a andar em digressão, porque não conseguia funcionar", revelou.

"Não conseguia estar acordado durante dois dias e manter-me de pé, isso tinha que parar. Por isso, no dia em que partimos para a digressão com os House of Pain e os Biohazard, deitei-me num beliche e dormi durante cinco dias. Foi aí que larguei o vício".