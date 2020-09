Thom Yorke, vocalista dos Radiohead, casou em Itália no passado fim de semana.

O músico inglês oficializou a sua relação com a atriz italiana Dajana Roncione numa propriedade do século XVIII, na Sicília.

O casamento teve 120 convidados, incluindo todos os membros dos Radiohead, e na cerimónia foram tomadas as devidas medidas para garantir “a segurança, saúde e felicidade” de todos.

Este é o segundo enlace de Thom Yorke, que foi casado com Rachel Owen, de quem tem dois filhos. O casal separou-se em 2015 e Rachel Owen, que era professora de literatura medieval italiana, morreu de cancro em 2016, aos 48 anos.

Veja aqui as fotos profissionais do casamento de Thom Yorke e Dajana Roncione, que aparece no vídeo 'Lift', dos Radiohead, e na curta 'ANIMA', de Thom Yorke.