A cantora Lio, nascida em Portugal em 1962 e naturalizada belga, causou polémica ao afirmar que Serge Gainsbourg era parecido com Harvey Weinstein na forma como tratava as mulheres.

Em entrevista à rádio franco-alemã Arte Radio, Lio disse: “Cortei com Gainsbourg, que era um assediador. Ele não se portava bem com as raparigas e, de certa forma, era um Weinstein das canções”, acrescenta, comparando o músico francês ao produtor de Hollywood condenado à prisão por assédio de numerosas mulheres.



“Gainsbourg transformou-se um aristocrata da música francesa mas eu não vou prestar-lhe homenagem”, disse ainda Lio. “Eu própria fui alvo desse seu comportamento, que iludia as jovens mulheres, e da grande falta de respeito que ele tinha”.



De seu verdadeiro nome Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, Lio conheceu o êxito com a canção 'Le Banana Split', em 1979, quando tinha 17 anos.