Patti Smith, Michael Stipe e Joan Baez, entre outros nomes, juntaram-se para uma versão de 'People Have the Power', tema clássico da "madrinha do punk".

O tema foi gravado em apoio à organização Pathway to Paris, fundada pela filha de Patti Smith, e tem como objetivo levar os cidadãos a votar.

"É uma chamada de atenção aos norte-americanos, para que votem em novembro, e ao resto do mundo, para que vote nas suas próprias eleições", pode ler-se.

"Votem, seja onde for: em eleições nacionais, estaduais, locais, de bairro, escolares. Votem para escolher ou rejeitar algo. A noção de 'votem' é um pedido para que exercitem o vosso direito a 'usar a vossa voz'".

Veja o vídeo: