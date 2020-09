Morreu Tommy DeVito, membro fundador e guitarrista dos Four Seasons. Tinha 92 anos e estava infetado com o novo coronavírus.

DeVito começou a sua carreira no Variety Trio, no início dos anos 50, que depressa passou a Variatones. Com a chegada do cantor Frankie Valli, o grupo mudou de nome para Four Lovers e assinou contrato com a RCA Victor.

Após lançar um single de algum sucesso, 'You're the Apple of My Eye', os Four Lovers tornaram-se nos Four Seasons, alcançando, nos anos subsequentes, o primeiro lugar da tabela de vendas nos Estados Unidos por diversas ocasiões: 'Sherry', 'Big Girls Don't Cry', 'Walk Like a Man' ou 'Rag Doll' são alguns dos seus maioress sucessos.

DeVito saiu dos Four Seasons em 1971, tendo entrado (juntamente com o grupo) para o Rock and Roll Hall of Fame em 1990.