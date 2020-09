A revista Time publicou a sua lista anual das 100 pessoas mais influentes do mundo, destacando vários músicos.

Megan Thee Stallion, The Weeknd, J Balvin, Selena Gomez e Halsey estão entre os artistas escolhidos pela revista, que também elegeu figuras do mundo do desporto e da política, entre outros campos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o candidato Joe Biden e as fundadoras do movimento Black Lives Matter - Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi - estão igualmente presentes.