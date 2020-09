Ian Brown continua a usar o Twitter para mostrar a sua revolta contra as regras para travar a propagação da covid-19, chegando a duvidar da existência da pandemia.

“Com uma taxa de sobrevivência de 99,9% e andam metidos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida social, na escola, na nossa vida amorosa, no nosso jardim, no nosso quintal, no nosso corpo, nas nossas mulheres e nos nossos filhos: acham isso bem?”, escreveu o vocalista dos Stone Roses, citando ainda George Orwell: “Todas as tiranias governam pela fraude e pela força, mas quando a fraude é descoberta passam a depender exclusivamente da força”.

Ian Brown acredita que a pandemia foi “planeada, desenhada e executada para fazer de nós escravos digitais”, recusa-se a usar máscara e é contra a vacinação. “Dizem-me: 'Mas Ian, numa pandemia o correto é usar máscara!'. Concordo. Mas que pandemia?”, escreveu ainda.



Ian Brown partilhou igualmente uma canção anti-confinamento, '‘Little Seed Big Tree':