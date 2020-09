Os IDLES irão contar com um elenco 100% feminino nas primeiras partes dos seus concertos no Reino Unido e República da Irlanda, em 2021.

Entre as escolhidas pela banda contam-se artistas como Jehnny Beth, Anna Calvi, Cate Le Bon, Big Joanie, Sinead O'Brien e Shopping.

A digressão, que já se encontra esgotada, realizar-se-á entre maio e junho.

Recorde-se que os IDLES têm reencontros marcados com os fãs portugueses a 7 de junho, dia em que atuarão no Coliseu dos Recreios, e em agosto, fazendo parte do cartaz do festival de Paredes de Coura.