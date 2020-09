O festival norte-americano South by Southwest anunciou esta quarta-feira que se vai transformar numa "experiência digital" em 2021 devido à pandemia de covid-19. Torna-se, assim, o primeiro grande evento de música do próximo ano - decorre entre 16 e 20 de março, em Austin, no Texas - a anunciar uma edição maioritariamente online.

O SXSW Online, tal como sempre aconteceu com a edição presencial, contará com o conferências, showcases, debates, exposições e exibições de filmes. O cartaz musical será maioritariamente composto pelos artistas afetados pelo cancelamento da edição deste ano.

As inscrições para as secções de cinema e conferências abrem já no início de outubro. Apesar de ser uma edição online, a organização está a trabalhar com a cidade de Austin e com as autoridades de saúde no sentido de realizar também "um evento físico".