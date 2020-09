As personagens principais da série "Friends" foram reinventadas por um elenco totalmente composto por atores negros numa leitura de diálogos partilhada via Zoom, esta terça-feira, numa iniciativa chamada "Zoom Where It Happens".

Como forma de apoiar a associação sem fins lucrativos de Michelle Obama, "When We All Vote" ("Quando Todos Nós Votamos"), atores como Sterling K Brown (de "This is Us"), Uzo Aduba (de "Orange is the New Black") e Jeremy Pope (de "Hollywood") vestiram por momentos a pele de Ross, Phoebe e Chandler, respetivamente.

A famosa canção do genérico, 'I'll Be There For You', originalmente interpretada pelos Rembrandts, foi cantada pela atriz e cantora britânica Cynthia Erivo. Na apresentação do evento, lê-se que a intenção é "incentivar ao voto e ampliar a luta pelo direito ao voto e justiça eleitoral através da cultura e entretenimento".