Convidada do Posto Emissor desta semana, Cristina Branco falou sobre a amizade que a une a Jorge Palma, com quem cantou recentemente no concerto especial do cantor-compositor no Castelo de São Jorge, em Lisboa.

“O concerto foi todo super emblemático”, elogia Cristina Branco. “O Jorge é uma pessoa incrível, muito humilde. No fundo, é um menino. E está de bem com a sua música e com aquilo que lhe está a acontecer”, congratula-se.



Ouça a partir do minuto 31 Cristina Branco a contar uma história divertida sobre a forma como acabou a cantar 'Estrela do Mar' no concerto no Castelo de São Jorge e a recordar como nasceu a sua amizade com Jorge Palma.