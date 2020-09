Pedro Abrunhosa enalteceu o facto de o senado espanhol ter aprovado "com os votos de todos os partidos, da direita à esquerda" que a cultura é um "bem essencial para a qualidade de vida dos cidadãos" numa mensagem partilhada com os seguidores no Facebook. "A cultura não é um bem das elites. A cultura é tudo o que faz a humanidade diferente das lulas e dos piolhos", escreve o músico, "nós construímos identidade, temos memória e projetamos o futuro".

"Tudo isso define a cultura. Não é apenas a música, o cinema, o teatro. É a Banda Filarmónica de Gulpilhares, a procissão do Santo Cristo em Amarante, são os belíssimos golos de Cristiano Ronaldo, é a Democracia, o Parlamento, a concórdia e a discórdia, são aqueles que amamos e protegemos e aqueles a quem queremos o bem apesar de nos confrontarem", escreve ainda Abrunhosa, "cultura é ver mais longe, é abraçar os filhos sussurrando-lhes o futuro, é estudar matemática e carpintaria, é ser mestre-de-obras e ter orgulho no que se constrói".

Declarando ainda que "a cultura é tudo, tudo isso porque é, acima de tudo, o maior ato de amor da humanidade para consigo própria", o músico agradece ao Senado Espanhol "por esta lição à Europa". Leia o texto integral abaixo.

