Elon Musk vai levar Tom Cruise ao espaço para gravar um novo filme, realizado por Doug Liman ("Limite do Amanhã" e "Mr. & Mrs. Smith". Com o envolvimento da NASA, a agência espacial norte-americana, o plano já está finalizado e a viagem começa já em outubro de 2021, sendo a Axiom Space Station pilotada pelo comandante Michael Lopez-Alegria. No Twitter

A notícia foi confirmada no Twitter do Space Shuttle Almanac, que diz que Cruise e Liman estão confirmados a bordo mas que "ainda há um lugar vago". Ainda sem título, o filme contará com argumento de Liman e o orçamento previsto é de 200 milhões de dólares (mais de 170 milhões de euros).

A ligação da NASA ao projeto foi defendida no início do ano pelo administrador da agência espacial, Jim Bridenstine, que escreveu no Twitter: "precisamos que os media populares inspirem uma nova geração de engenheiros e cientistas que transformem os planos ambiciosos da NASA numa realidade".