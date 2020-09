Um grupo de roadies, ou seja, técnicos de apoio, dos Slipknot, Guns N' Roses, Linkin Park e Deftones decidiram saltar dos bastidores para o palco e formar a sua própria banda. The Knifes é o nome do trio, composto pelo guitarrista Ben Young, o baterista Warren Johnson e o baixista Brian Diaz, e o primeiro single 'The Comedown' já está cá fora.

"Estávamos a trabalhar com os Linkin Park enquanto gravavam o álbum 'One More Light' e eles tinham uma sala equipada com três baterias diferentes", disse Johnson em declarações à BBC, "deixaram aquilo ali durante duas semanas e não estavam a usá-las todos os dias, portanto formos para lá um dia e gravámos as nossas primeiras cinco canções".

O EP de estreia, "Proof of Concept", composto por canções como 'Defeated and Humiliated', 'Wise Up' ou 'Disambiguation', chega às lojas a 2 de outubro. Ouça 'The Comedown' abaixo.