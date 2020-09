Convidada do Posto Emissor desta semana, Cristina Branco falou sobre a sua experiência de ter vivido alguns anos em Amesterdão.



"Eu deixava o meu filho ir sozinho para a escola de bicicleta e aconteceram-lhe alguns episódios, como partir um pedal ou ter um furo, e há sempre alguém que pára - porque é uma criança, se fosse um adulto não era igual. Levaram-no à oficina, repararam, pagaram! E foram levá-lo a casa e não quiseram receber nada. Aquela sociedade é virada para a família, para a proteção das crianças e para o futuro", considera.



Sobre a polémica causada pelas declarações do Ministro das Finanças holandês sobre os países do sul da Europa, Cristina Branco acredita que "há uma discrepância entre a opinião política e o que as pessoas pensam".



Ouça aqui a sua resposta, aos 17m 20s.