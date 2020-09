Bruce Springsteen revelou, em entrevista à Rolling Stone, que o seu próximo álbum foi inteiramente composto com recurso a uma guitarra que lhe foi oferecida por um fã.

A "prenda" foi entregue após um dos espetáculos "Springsteen at Broadway", e serviu para escrever "Letter to You", o seu 20º álbum de estúdio.

"Pareceu-me uma guitarra fixe, por isso levei-a logo", contou. "Todas as canções do disco nasceram dela, em menos de dez dias".

"Limitei-me a andar pela casa, por quartos diferentes, e escrevi uma canção por dia. Escrevi uma no quarto. Uma no bar. Uma na sala", acrescentou.