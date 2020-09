Os amigos de Lady Gaga chegaram a temer pela vida da cantora, revelou a própria ao programa da CBS "Sunday Morning".

"As pessoas à minha volta ajudaram-me muito", contou. "Eu não entendia porque deveria continuar a viver, salvo pela minha família. Foi um pensamento real que tive".

Tais pensamentos surgiram, sobretudo, quando Gaga se mudou para uma antiga casa de Frank Zappa, em Hollywood. "Vivi aqui durante alguns anos acompanhada, para que as pessoas tivessem a certeza de que eu estava segura", disse.

O seu estatuto como estrela pop é algo que ainda lamenta: "Não posso ir às compras. Se for jantar com a minha família, alguém se irá aproximar da mesa; não consegues jantar sem te tornares no centro das atenções", desabafou.