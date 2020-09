Noel Gallagher aponta o dedo aos Estados Unidos, acusando a cultura norte-americana de sexualizar as artistas femininas. "As mulheres têm sido sexualizadas por culpa da América, a cultura britânica nunca sexualizaria uma mulher", defende o ex-Oasis em entrevista ao jornal Daily Star, "tudo isto vem da América, daquela cultura juvenil e estúpida".

O músico britânico reage assim às recentes declarações da artista pop norte-americana Miley Cyrus contra a MTV, que acusa de sexismo depois da sua atuação nos MTV Video Music Awards. "Aquela mulher horrível Miley Cyrus estava lá a fazer uma porcaria qualquer e até o meu filho de nove anos perguntou: 'porque é que o operador de câmara só está a filmar as pernas dela?".

Estas declarações de Gallagher vêm no seguimento de se ter insurgido contra o uso de máscaras para prevenir a disseminação da covid-19: "é suposto usares as máscaras no supermercado, mas depois podes ir para o pub e estares lá rodeado de todos aqueles cretinos. Percebem o que quero dizer? É tipo 'oh, na verdade não há este vírus nos pubs mas ele está no supermercado'?".