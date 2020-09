Billi Eilish irá lançar em breve uma nova coleção de brinquedos, inspirados pelos vídeos de 'Bad Guy' e 'All The Good Girls Go To Hell'.

A cantora norte-americana uniu esforços com a Playmates Toys e a Bravado para uma nova linha de brinquedos, a ser lançada no dia 15 de outubro.

A boneca de 'Bad Guy' representa Billie com o seu fato de treino amarelo, e vem dentro de uma caixa que se transforma num cenário inspirado pelo vídeo. Veja-a aqui: