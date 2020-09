Foram avistados, nas ruas de Paris, cartazes que indicam o lançamento iminente de um novo álbum dos Fleet Foxes.

Intitulado "Shore", o disco deverá estar disponível para escuta já esta terça-feira.

Segundo a Stereogum, o vocalista Robin Pecknold já confirmou que "Shore" se trata de um álbum, e confirmou também a sua data de lançamento.

No canal dos Fleet Foxes no Discord, Pecknold escreveu ainda que Daniel Rossen, dos Grizzly Bear, irá participar no disco.

Foi entretanto partilhado um curto teaser no Instagram do grupo, acompanhado por um tema instrumental e acústico. Veja aqui: